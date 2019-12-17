Masterchef Güzide Mertcan'dan son dakika açıklaması! Güzide Mertcan eşi Mustafa Mertcan ve evi hakkında konuştu...

Masterchef'te Rıfat Yurttaş'ın da elenmesinden sonra Batuhan Bayır, Güzide Mertcan, Cemre Uyanık, Alican Yücesoy ve Ekin Ulaş'ın sona kalması dengeleri değiştirdi. Yarışmanın favori isimlerinden Güzide Mertcan'dan son dakika paylaşımı geldi. Eşi Mustafa Mertcan'ın başarılı bir girişimci olduğunu ifade eden Mertcan, ınstagram hesabından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜZİDE MERTCAN'DAN VİLLA AÇIKLAMASI!

Soru: Evinizin sosyal medyada bu kadar olay olmasının sebebi nedir sizce niye bu kadar abartı oldu?

Cevap: "Bizim sitede 80 tane ev var. Bulunduğum bölge Alkent 2000. Bu bölgenin tamamı villardan oluşuyor. Bizimkinden kat kat pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman, binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanır."