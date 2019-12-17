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'dan açıklaması! Güzide Mertcan eşi Mustafa Mertcan ve evi hakkında konuştu...

Son günlerin en çok konuşulan yarışması 'te favoriler arasında yer alan 'dan açıklaması geldi. Güzide Mertcan'ın eşi Mustafa Mertcan ile 7 milyon TL'lik bir evde oturduğu ve diğer bir yarışmacı Yasin Obuz'un program öncesi "Güzide'nin kocasının mekanına gittik" demesinden sonra kullanıcılar bu konuyla ilgili araştırmalarını sıklaştırmıştı. Güzide Mertcan instagram adresinden yeni bir açıklama yayınladı...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:53
Masterchef Güzide Mertcan'dan son dakika açıklaması! Güzide Mertcan eşi Mustafa Mertcan ve evi hakkında konuştu...

'te Rıfat Yurttaş'ın da elenmesinden sonra Batuhan Bayır, , Cemre Uyanık, Alican Yücesoy ve Ekin Ulaş'ın sona kalması dengeleri değiştirdi. Yarışmanın favori isimlerinden Güzide Mertcan'dan paylaşımı geldi. Eşi Mustafa Mertcan'ın başarılı bir girişimci olduğunu ifade eden Mertcan, ınstagram hesabından açıklamalarda bulundu.

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Soru: Evinizin sosyal medyada bu kadar olay olmasının sebebi nedir sizce niye bu kadar abartı oldu?

Cevap: "Bizim sitede 80 tane ev var. Bulunduğum bölge Alkent 2000. Bu bölgenin tamamı villardan oluşuyor. Bizimkinden kat kat pahalı binlerce villa var. Muhafazakar aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Şimdi siz cevap verin o zaman, binlerce villanın içinde sadece neden kapalı olan suçlanır."

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Masterchef Güzide Mertcan'dan son dakika açıklaması! Güzide Mertcan eşi Mustafa Mertcan ve evi hakkında konuştu...
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