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sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Çukur, , sonuçlarında kim birinci oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D’de , Show TV’de Çukur, Star TV’de Sefirin Kızı yeni bölümleriyle ekrana geldi. Star TV’de başlayan Sefirin Kızı reytingleri ise en çok merak edilenler arasında yer aldı. Medya gündemini takip edenler ‘’ 16 Aralık açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Geçen hafta totalde Çukur dizisi birinci olurken, Zalim İstanbul dördüncü sırada yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Çukur, Zalim İstanbul, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:33
Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen yapımlar birinci olabilmek içi kıyasıya rekabet etti. Dün akşam Kanal D'de , Show TV'de Çukur, Star TV'de Sefirin Kızı yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri '' 16 Aralık açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına dün akşam başlayan Sefirin Kızı reytingleri ise merak konusu oldu. Geçen haftaki sıralamada Çukur dizisi birinci sırada, Zalim İstanbul dördüncü sırada yer aldı. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Çukur, Zalim İstanbul, sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 16 Aralık Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarına dair merak edilenlere bakabilirsiniz.

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