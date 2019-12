Reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Aralık Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen yapımlar birinci olabilmek içi kıyasıya rekabet etti. Dün akşam Kanal D'de Zalim İstanbul, Show TV'de Çukur, Star TV'de Sefirin Kızı yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri '' 16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına dün akşam başlayan Sefirin Kızı reytingleri ise merak konusu oldu. Geçen haftaki sıralamada Çukur dizisi birinci sırada, Zalim İstanbul dördüncü sırada yer aldı. Peki 16 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 ARALIK

