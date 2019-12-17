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nerede çekiliyor? Sefirin kızı dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!

Bu akşam yayın hayatına başlayacak olan için geri sayım başladı. Başrollerini Neslihan Atagül Doğulu ve 'in canlandırdığı dizi heyecanla bekleniyor. Konusu ve oyuncu kadrosu merak edilirken dizinin ilk bölümünden de fragman geldi. Dizinin yurt dışı çekimleri Montenegro'da yapılırken ülkemizde ise 'da çekimler devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu nedir, oyuncuları kimler? Sefirin Kızı nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:18
Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin kızı dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!

Pazartesi akşamları Star Tv ekranlarına gelecek olan için heyecan dorukta. Başrollerini ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı dizi "Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan" sloganıyla ekranlara gelecek. Yayın hayatına bugün başlayacak olan diziyi merak eden vatandaşlar arama motorlarında konusu ve oyuncuları hakkında araştırma yapıyorlar. Dizinin çekimleri 'da devam ederken yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı.

Bu akşam ekranlara gelecek olan Sefirin Kızı konusu nedir? Sefirin Kızı oyuncu kadrosunda kimler var?

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Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin kızı dizisinin konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!
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