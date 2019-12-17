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Yemin 143.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin son bölümde neler oldu?

Kanal 7 ekranlarında günlük olarak yayınlanan Yemin bugün 142.bölüm ile ekranlara gelecek. Başrollerinde Özge Yağız (Reyhan), Gül Arcan (Cavidan) ve Can Verel (Kemal) rol aldığı dizi hafta içi her gün seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin takipçileri arama motorunda “Yemin 143.bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde yine heyecan dorukta olacak. Peki; Yemin son bölümde neler oldu?

Giriş Tarihi: 17.12.2019 16:28
Yemin 143.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yemin son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Yemin 143.bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarına gelen dizi oldukça seviliyor ve merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri arama motorlarında "Yemin 143.bölüm fragmanı yayınlandı mı?" araştırması yapıyorlar. Peki Yemin son bölümde neler oldu? İşte tüm detaylar!

YEMİN 141.BÖLÜMDE NELER OLDU?

MASAL EVE DÖNÜYOR

Yemin dizisinde bugün Masal nihayet evine döner. Kemal ise Narin'e kendisini affettirmeye çalışır.

Emir Reyhan'ı kurtarırken, Cemre kendisine bekleyen sona giderek yaklaşmaktadır. Masal'ın eve gelmesine çok sevinen Kemal, Narin'e kendisini affettirebilecek midir?

YEMİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EMİR'E BÜYÜK TUZAK

Yemin dizisi son bölümde Reyhan büyük bir oyunun içine düşer. Emir ise kendisini bekleyen kötü sürprizden habersizdir.

YEMİN 143.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yemin 143.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde olacaktır.

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