Zalim İstanbul 24.bölüm fragmanı izle! Planlar alt üst olur! Zalim İstanbul son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 24.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkat çeken yapımın yeni bölüm fragmanında heyecan dolu sahneler yer aldı. Medya gündemini yakından takip edenler '' Zalim İstanbul 24.bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Kanal D'nin sevilen dizisinin haftaya ekrana gelecek olan yeni bölümde Nedim ve Ceren'in kavgası dam vuracak. Peki Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntıları…

ZALİM İSTANBUL 24.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul 24.bölüm fragmanı yayında. Zalim İstanbul 24.bölüm 23 Aralık tarihinde Kanal D'de ekrana gelecek.

Zalim İstanbul 24. son bölüm fragmanı izle!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz' in planı tersine dönmüş ve hiç beklemediği anda kendini vurmuştur.

Cenk ve Nedim içine düştükleri durumun şokundayken, Şeniz olanlara inanamaz. Agah ise bu hesaplaşmanın ortasına bomba gibi düşer. Cenk ise artık annesi ile arasına uzun bir duvar örecektir.

Ceren bebeğini kaybetmenin acısı ile tek sorumlu gördüğü kişiye; Şeniz'e karşı tüm silahlarını kuşanacaktır. Ama bunu tek başına yapamayacağını bilen Ceren, önce arkasını sağlama almalıdır. Cemre ise kardeşinin acısını paylaşırken, Nedim ve Ceren' in boşanacakları haberi ile alt üst olur. Ceren elinden kalan tek kozu oynamaya karar verir.