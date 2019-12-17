Zeynep Can rolüyle Hekimoğlu dizisinde yer alan Damla Colbay kimdir? Damla Colbay nereli ve kaç yaşında?

Kanal D ekranlarına bu akşam gelecek olan Hekimoğlu dizisi için heyecan dorukta. Doktor House dizisinden uyarlama olan Hekimoğlu konusu ve oyuncu kadrosu ile oldukça dikkat çekiyor. Dizinin karakterleri merak edilirken dizi için geri sayım da başladı. Bu doğrultuda; Zeynep Can rolüyle Hekimoğlu dizisinde yer alan Damla Colbay kimdir? Damla Colbay kaç yaşında ve nerelidir?

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 1993 yılında İzmir'de doğmuştur.

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Kara Para Aşk dizisi ile yaşamıştır.

2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi tanınmasına yardımcı olmuştur.

2016 yeni sezonda Show Tv'de başlayan İçerde dizisinde rol almakta ve Eylem karakterini canlandırmaktadır.Şimdilerde ise Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can rolünü canlandıracaktır.