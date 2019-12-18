Çukur 3.sezon 14. Bölüm fragmanı yayında mı? Cumali öldü mü? Çukur 80.son bölümde neler oldu?

Ekranların sevilen dizisi Çukur 80.bölümüyle izleyicisini ekrana kilitledi. Heyecan ve aksiyon dolu dizinin son bölümünde Cumali'nin vurulma sahnesi şoke eder. Show TV'de ekrana gelen dizinin sıkı takipçileri son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı araştırmaya başladı. Bu bağlamda '' Çukur 3.sezon 14.bölüm fragmanı yayında mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Dün akşam ekrana gelen bölümde Azer ve ortaklarıyla ilgili bilgi almak için Reşit Feyzullah ile görüşmeye giden Yamaç, Selim ve Cumali çıkışta büyük bir sürprizle karşılaştı. Peki Çukur 80.son bölümde neler oldu? Cumali öldü mü? İşte dizinin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragman bilgileri!

ÇUKUR 80.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde izleyici şoke oldu. Bunun üzerine son bölümde yaşananlar merak edildi. Haberimizde Çukur son bölüm özetine bakabilirsiniz.

Çukur'da yaşanan şoke edici bir gelişme sonrasında Yamaç'ı kimse tutamadı. Yamaç'ın yaptığı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur'un karşısına daha güçlü çıktı. Azer'in saldırısı karşısında Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklendi.

Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağladı. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç'ı bir süre Çukur'dan uzaklaştırdı. Vartolu ve Medet'in aksiyon dolu Almanya macerası ise izleyenleri ekran başına kilitledi. Azer ve Yamaç'ın arasında giderek yükselen gerilim ise bir Koçovalının daha hayatını tehlikeye attı.

CUMALİ ÖLDÜ MÜ?

Cumali'nin ölü ölmediği ise Çukur'un 81. yeni bölümde belli olacak. Çukur 81.bölüm 23 Aralık tarihinde Show TV'de ekrana gelecek.

ÇUKUR 3.SEZON 14.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Çukur 81.bölüm( 3.sezon 14.bölüm) fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.