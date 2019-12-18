Hekimoğlu 2.bölüm fragmanı izle! Ateş zorlukların üstesinden gelir! Hekimoğlu dizisi 1.ilk bölüm neler yaşandı?

Hekimoğlu 2. Bölüm fragmanı dizinin kanalı Kanal D tarafından yayınlandı. Geçtiğimiz akşam yayın hayatına başlayan dizi ile ilgili olarak binlerce kişi internet üzerinden Hekimoğlu 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusuna yanıt ararken gelecek hafta dizide yayınlanacak olanlar oldukça merak konusu haline geldi. Başrollerinde ünlü oyuncu Timuçin Esen, Kaan Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu yapım her Salı Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Peki, Hekimoğlu 2. Bölüm fragmanı neler oluyor? İşte detaylar…

HEKİMOĞLU 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Geçtiğimiz akşam dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından takip etmeye başlayan vatandaşlar merakla Hekimoğlu 2. yeni bölüm fragmanı şeklinde araştırmalarını yapmaya devam ediyor. Gelecek hafta;

Hekimoğlu, genç bir hastanın travmasına odaklanıyor!

Dr. Ateş Hekimoğlu'nun karşısına bu kez 16 yaşında, gece terörü atakları yaşayan genç bir hasta getirilir. Hastalığın sebebini bulmaya çalışan Hekimoğlu farkını ortaya koyarak değişik etmenler üzerine odaklanır. Genç yaşta aniden bu atakları yaşamaya başlayan hastanın travmasının olabileceğini düşünür. Hedefinde ilk önce ailesi vardır. Ailenin tepkisi Hekimoğlu'nu şaşırtmaz.

Hastanın sosyal hayatını da kontrol eden ekibi şaşırtacak bir gelişme yaşanır. Herkes korku içinde kalır!

HEKİMOĞLU HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Kanal D'nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz'ın yer aldığı, dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu'nun ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye'den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Hülya Gezer oturuyor.

Amerika'da Universal Television şirketi tarafından hayata geçirilen, iki Altın Küre ödüllü House M.D'nin Türkiye uyarlaması Hekimoğlu, yakında Kanal D'de!

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

17 Aralık Salı günü başlayacak olan Hekimoğlu dizisinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimler bulunuyor. Dizide Timuçin Esen Ateş Hekimoğlu, Okan Yalabık Orhan Yavuz, Ebru Özkan İpek Tekin, Kaan Yıldırım Mehmet Eli Çağlar, Aytaç Şaşmaz Emre Acar, Damlay Colbay ise Zeynep Can karakterine can verecek. Dizinin yönetmenliğini Hülya Gezer, senaristliğini ise Banu Kiremitçi yapıyor.