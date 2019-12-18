Doktor House'nin Türk uyarlaması Hekimoğlu dizisi konusu nedir, oyuncular kim? İşte Hekimoğlu dizisi konusu ve oyuncuları!

Dünya genelinde diziseverler tarafından ilgi ile takip edilen House M.D. dizisinin Türk uyarlaması Hekimoğlu, seyirciye 'merhaba' demek için hazırlanıyor. Dizinin orijinal yabancı versiyonundan dolayı, Hekimoğlu dizisi vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. En çok merak edilen konuların başında Hekimoğlu oyuncu kadrosu ve Hekimoğlu dizisi konusu yer alıyor. Ateş Hekimoğlu karakterini Timuçin Esen canlandırırken, başrollerde Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alacak. Peki, Hekimoğlu konusu ne ve Hekimoğlu oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

HEKİMOĞLU OYUNCU KADROSU

17 Aralık Salı günü başlayacak olan Hekimoğlu dizisinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimler bulunuyor. Dizide Timuçin Esen Ateş Hekimoğlu, Okan Yalabık Orhan Yavuz, Ebru Özkan İpek Tekin, Kaan Yıldırım Mehmet Eli Çağlar, Aytaç Şaşmaz Emre Acar, Damlay Colbay ise Zeynep Can karakterine can verecek. Dizinin yönetmenliğini Hülya Gezer, senaristliğini ise Banu Kiremitçi yapıyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE, HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da çekilmektedir. Kanal D'nin yeni dizisi, Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

HEKİMOĞLU DİZİSİ KONUSU

Dizinin başrolü olan Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen),enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji uzmanı olarak görev yapıyor. Bilinen doktor tanımından uzak olan ve her hastasıyla birebir ilişki kuran Ateş Hekimoğlu, problemleri bu şekilde çözer. Hastane düzenine ayak uyduramaması nedeniyle yöneticisiyle birçok kez sorun yaşayan Hekimoğlu, teşhisleri kendisine bağlı 3 kişilik ekibiyle birlikte yapar.

HEKİMOĞLU DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

"Hekimoğlu"nun ilk bölümü yarın akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.