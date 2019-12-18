Instagram dondurma ve açma işlemleri – Dondurulan Instagram hesabı nasıl açılır?

Instagram hesabınızı çeşitli nedenlerle dondurmak istiyor fakat hangi işlemleri yapmanız gerektiğini bilmiyor musunuz? Ya da "Instagram hesabımı dondurdum geri nasıl açabilirim?" sorusuna yanıt mı arıyorsunuz? Konuyla alakalı rehber niteliği taşıyan Instagram dondurma işlemleri ile alakalı tüm detayları içeren bu içerikten Instagram hesap geri açma linkine ulaşabilir, ilgili adımları tamamladığınızda karşınıza gelen formu doldurarak hesabınızı belirli bir süreliğine dondurabilirsiniz. Yine dondurduğunuz Instagram hesabınızı nasıl tekrar açacağınızı da bu içeriği okuyarak öğrenebilirsiniz.

Instagram, bugün ulaştığı kullanıcı sayısı itibarıyla en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi konumunda. Özellikle son dönemde kazandığı popülerliğin ardından Instagram'da, günde yaklaşık 80 milyon fotoğraf paylaşılıyor. Bazen teknolojinin sağladığı kolaylıklardan sıkılan kullanıcılar, Instagram hesaplarını dondurmak, tamamen silmek ya da kapatmak gibi yolara başvurabiliyor.

INSTAGRAM HESAP DONDURMA

Öncelikle Instagram hesap dondurma işlemini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiremeyeceğinizi belirtelim. Instagram, özellikle mobil uygulama aracılığıyla çok daha aktif bir şekilde kullanılsa da Instagram hesap dondurma işlemi için bir bilgisayara ihtiyacınız var. Veya akıllı cihazınızın mobil tarayıcısı üzerinden de aynı şekilde işlem yapmanız mümkün.

Instagram hesabınızı geçici bir süreliğine dondurmak istiyorsanız öncelikle Instagram hesabınıza tarayıcı üzerinden giriş yapmanız gerekiyor. Ardından Instagram'ın ayarlar sekmesine tıklayarak "hesabı geçici olarak kapat" seçeneğini seçebilir ve hesabınızı kapatmak isteminizin sebebini belirttikten sonra Instagram hesap dondurma işlemini tamamlayabilirsiniz. Böylece Instagram hesabınız, bir daha giriş yapıncaya kadar dondurulmuş olacak. İşlemleri adım adım anlatmak gerekirse;

İlk önce uygulamayı açın ve ayarlar kısmına gelin.

Ayarlar kısmına geldikten sonra "Profil düzenle" yazısına tıklayın.

En altta yer alan "Hesabımı geçici olarak kapat" seçeneğine tıklayın.

Açılan yeni sayfada hesabınızı neden dondurmak istediğiniz sorulacaktır. Bu soruyu alt kısımda bulunan şıklardan birini işaretleyerek cevaplandırabilirsiniz.

Şifrenizi girdikten sonra hesabınız dondurulmuş olacaktır.

DONDURDUĞUM INSTAGRAM HESABIMI NASIL AÇABİLİRİM?

Instagram uygulamasını açarak kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte tekrardan giriş yapabilirsiniz.

Fakat bu yöntemi hesabınızı dondurduktan sonra 24-48 saat içerisinde uygulayabilirsiniz.

Hesabınızı dondurduktan kısa bir süre sonra hesabınızı tekrar kullanmak isteyip giriş yapmaya çalıştığınızda "Kullanıcı adı veya şifre hatalı" uyarısı ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bu durumda Instagram dondurdum kullanıcı bulunamadı problemi karşısında 24 saat bekledikten sonra tekrar giriş yapmaya çalıştığınızda sorunun ortadan kalktığını fark edeceksiniz.