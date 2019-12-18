Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kuruluş Osman 5. bölüm ATV canlı izle! Kuruluş Osman 5. son bölüm başlıyor!

5. bölüm izle! Kuruluş Osman 5. son bölüm başlıyor!

Televizyon ekranlarının en çok izlenen ve reyting zirvesinde yerini alan dizisi ile ilgili olarak 5. Bölüm izle şeklindeki sorgulamalar internet üzerinden devam ediyor. İddialı dizide bu hafta Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Binlerce kişinin başladığı günden bu yana takip ettiği ve büyük yankı uyandıran yapımını internet üzerinden izlemek isteyenler için Kuruluş Osman 5. Bölüm ATV canlı izle ekranını oluşturduk. İşte Kuruluş Osman 5. Bölüm ATV canlı izle ekranı…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 20:05 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 20:06
Kuruluş Osman 5. bölüm ATV canlı izle! Kuruluş Osman 5. son bölüm başlıyor!

5. Bölüm izle şeklindeki araştırmalar internet üzerinden sorgulanmaya devam ederken her hafta olduğu gibi bu hafta da yayın hayatının başlarında olan yapım izleyicilerini ekran başına kilitleyeceğe benziyor. Geçtiğimiz hafta Bala hatun kurtarılmış ancak zehirlenmişti. Panzehirin Yannis'in elinde olması ise durumu oldukça zorlaştıracak. Peki, Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecekler mi? İnternet üzerinden diziyi izleyip bu soruların cevabına ulaşmak isteyen vatandaşlar Kuruluş Osman 5. Bölüm ATV canlı izle şeklinde araştırmalar yaparken sizler için bu haberimizi hazırladık. Haberimizin ikinci sayfasında yer alan linke tıklayarak Kuruluş Osman 5. Bölüm ATV canlı izle ekranına ulaşabilirsiniz…

KURULUŞ OSMAN 5. YENİ BÖLÜM ATV CANLI İZLE!

Haberimizin devamında yer alan linke tıklayarak şuan ekranlarda yayınlanan reyting rekortmeni diziyi ATV canlı yayın ile izleyebilirsiniz. Dizi bittiğinde ise tamamı tek parça halinde yine ikinci sayfamızda olacaktır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman 5. bölüm ATV canlı izle! Kuruluş Osman 5. son bölüm başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN