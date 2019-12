Kuruluş Osman 5. Bölüm’e o sahne adeta damga vurdu! Tarihte at kuyruğu neden bağlanır?

Kuruluş Osman 5. Bölümde yer alan Osman Gazi ve Bamsı'nın at kuyruğunu bağlama geleneği sosyal medyada merak konusu haline geldi. Başladığı günden bu yana reyting zirvesindeki yerini koruyan ATV dizisinde Türk tarihinde önemli bir yeri olan bu geleneğin detayları anlatıldı. İşte başrollerinde Burak Özçivit gibi ünlü isimlerin bulunduğu yapıma damga vuran o sahne ve Oğuz kültüründe önemli bir yeri olan at kuyruğu bağlama geleneği ve detayları…

TÜRK TARİHİNDE AT KUYRUĞU NEDEN BAĞLANIRDI?

At kuyruğunu bağlama geleneği Türklere özgüdür. Alp Arslan da, Malazgirt Meydan Savaşı'nda atının kuyruğunu bağlamıştı. Türkler, at kuyruğunu iple bükme ya da bağlamaya sırtlamak derlerdi. Harezmşahlar döneminde yazılmış Türkçe sözlüklerde "tügdi atnın kuyrugın" şeklinde deyimlere rastlanır. At kuyruğunu bağlama geleneği Kırgızlarda, Hunları temsil eden Ho-Chü-P'ing dikilitaşında, Çin ressamı Han-Kan'ın yapmış olduğu bir Hun portresinde ve sair Türk boylarında da görülür. Bu gelenek daha sonra Moğollara da geçmiştir.

Kuruluş Osman 5. bölüme damga vuran sahne! At kuyruğu neden bağlanır?

Savaşa girmeden önce, at kuyruğu bağlamak, eski bir Türk adetidir. At kuyruğu kesmek ya da bağlamak yüzyıllarca yıl boyunca Türk Toplumları arasında farklı anlamlarda ve farklı şekillerde yaşamıştır.

At kuyruğu bağlamanın amacı çok uzun olan kuyruk kıllarının savaş esnasında atın ayaklarına dolanmasını önlemekti. Türk savaşçıları, çarpışmaya girmeden önce atlarının kuyruklarını ipek ile örüp bağlamaktadırlar. Buna ''Kuyruk Tüğmek''(düğümlemek) veya ''at çermetmek'' denilmekteydi.

At kuyruğu bağlamak aynı zamanda kahramanlık ve yiğitlik alameti sayılmaktaydı. Tarihi kayıtlara göre Sultan Alp Arslan, Malazgirt Savaşına girmeden önce atının kuyruğunu bizzat kendisi bağlamıştır. Bütün askerlerinden de aynı şeyi yapmasını istemiştir. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e yapılan yas töreninde törene katılanların atlarının kuyrukları kesiktir.