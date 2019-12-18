Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi reyting rekorları kırıyor. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Dündar Bey ve Osman'ın yüzleşmesi ekranlara damga vuracak. Yüzleşme sahnesinde neler olacağı merak konusu iken yayınlanan fragman oldukça çarpıcı. Peki; Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman 5.bölüm fragman ve detayları!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı oldukça çarpıcı. Haberimizin devamından dizinin yeni bölümü ile ilgili güncel detaylara ulaşabilirsiniz.