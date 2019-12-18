Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

5.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının sevilen dizisi 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi ekranlara geldiği ilk andan itibaren oldukça beğenildi. Bu haftaki yeni bölümünde Osman Bey, Bala Hatun'u kurtarmayı başaracak. Aynı zamanda yaşanacak olan büyük yüzleşme sahnesi de ekranlara gelecek. Heyecanın dorukta olduğu Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? fragman izle!

Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:27
Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?

5.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi reyting rekorları kırıyor. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Dündar Bey ve Osman'ın yüzleşmesi ekranlara damga vuracak. Yüzleşme sahnesinde neler olacağı merak konusu iken yayınlanan fragman oldukça çarpıcı. Peki; Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? fragman ve detayları!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanı oldukça çarpıcı. Haberimizin devamından dizinin yeni bölümü ile ilgili güncel detaylara ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Osman 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN