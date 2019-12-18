Masterchef favorisi Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak ne iş yapıyor? Tuğba Tokmak kimdir ve kaç yaşında?

MasterChef Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak'ın yarışmaya konuk olmasıyla izleyicilerin merak konusu haline geldi. Yaşadığı ev ile son zamanlarda adından söz ettiren ve yarışmanın iddialı isminin kardeşi ve diğer yarışmacıların da aile bireyleri MasterChef Türkiye son bölümde konuk olarak katıldı. Yarışmayı izleyenler de "Tuğba Tokmak kimdir?" sorusunu aratmaya başladı. Peki, Masterchef Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak ne iş yapıyor? Kimdir ve kaç yaşında? İşte hakkında merak edilen soruların cevabı…

GÜZİDE MERTCAN'IN KARDEŞİ TUĞBA TOKMAK NE İŞ YAPIYOR?

MasterChef yarışmasının iddialı ismi Güzide Mertcan'ın evi özellikle son zamanların en çok konuşulan konuları arasında yerini almış ve gündemdeki yerini korumuştu. Ekranlarda yayınlanan yemek yarışması ile kendini tanıtan yarışmacının kız kardeşinin programa konuk olarak gelmesi ise vatandaşların hakkında araştırmalar yapmasına neden oldu. Peki, Güzide Mertcan'ın kardeşi Tuğba Tokmak ne iş yapıyor, kaç yaşında? Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…