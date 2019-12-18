MasterChef'te dün ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te eleme potasına giren isimler

Tv8'de ekrana gelen MasterChef'te dün ödül oyunu için yarışmacılar yoğun çaba gösterdi. Heyecan dolu anların yaşandığı son bölümde eleme potasına giren isimler belli oldu. Dün akşam MasterChef'te Güzide, Batuhan, Cemre ve Ekin eleme potasına gitmemek için mücadele ettiler. Yarışmacının sıkı takipçileri '' MasterChef'te dün ödül oyununu kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yarışmacılar eleme potasına girmemek için ellerinden geleni yaptı. Eleme oyunu ise Danilo Şef'in hazırladığı tatlı ile başladı. Peki MasterChef'te dün ödül oyununu kim kazandı? MasterChef'te eleme potasına giren isimler kim?

MASTERCHEF'TE DÜN ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme oyunu Danilo Şef'in hazırladığı tatlı ile başladı. Danilo Şef'in hazırladığı tatlıya yakın tabak çıkaran yarışmacı Cemre, Güzide ve Ekin olurken ikinci eleme adayı ise Batuhan oldu.

MasterChef Türkiye 16 Aralık 2019 bölümünde gecenin en kötü yemeğini yaparak eleme potasına giden ilk isim belli oldu. Alican ilk eleme adayı seçildi.

17 Aralık'ta yani dün akşam ise ikinci eleme adayı Batuhan seçildi.

MasterChef'te eleme gecesi Cumartesi günü yaşanacak.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Salı günü yayınlanan bölümünde eğlence dolu dakikalar yaşandı. Yarışmacıların yakınları stüdyoya geldi ve birlikte yemek yaptılar. Batuhan'ın annesi Latife Hanım, Güzide'nin ablası Tuğba Hanım, Cemre anneannesi Rahime Hanım, Alican'ın kuzeni Cahit Bey ve Ekin'in kız kardeşi Nezihe Hanım mücadele ettiler.

Batuhan ve annesi Etli Yaprak Sarması, Güzide ve kız kardeşi Kabaklı Yoğurtlu Dolma, Cemre ve anneannesi Kazan Kebabı, Alican ve Kuzeni Şinitzel, Ekin ve kardeşi Patlıcan ve Biber Kuru Dolması yaptılar. Şefler ise bu yemeklerin yanında Su Böreği yapmalarını istediler. Renkli dakikaların yaşandığı bölümde ödül oyununu Batuhan ve annesi Latife Hanım kazandı ve 10 bin TL'nin sahibi oldular.

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te aileler ile yapılan ödül oyununda yarışmayı kazanan Batuhan ile annesi oldu.