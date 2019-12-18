Mehmet Ali Çağlar rolüyle Hekimoğlu dizisinde yer alan Kaan Yıldırım kimdir ve nereli? Kaan Yıldırım kaç yaşında?

Kanal D'nin yeni yayın döneminde yer alan Hekimoğlu dizisi için geri sayım başladı. Salı akşamlarının yeni dizisi oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor. Kaan Yıldırım'ın canlandırdığı uzman nörolog olan Mehmet Ali her zaman Ateş'i en çok eleştiren kişi olarak karşımıza çıkıyor. Dizide İstanbul'un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyüyen ve uzman nörolog olarak karşımıza çıkan Yıldırım hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Haberimizin içeriğinden Kaan Yıldırım hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Peki Mehmet Ali Çağlar rolüyle Hekimoğlu dizisinde yer alan Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MEHMET ALİ ÇAĞLAR ROLÜYLE HEKİMOĞLU DİZİSİNDE YER ALAN KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.

Hekimoğlu dizisinde Kaan Yıldırım Mehmet Ali Çağlar rolüyle karşımıza çıkıyor.