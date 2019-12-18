Okan Yalabık Hekimoğlu dizisinde Doktor Orhan Yavuz rolünde! Okan Yalabık kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşmaya hazırlanan Hekimoğlu dizisinin ana karakteri Doktor Ateş Hekimoğlu'nu ünlü oyuncu Timuçin Esen canlandırıyor. Dizide Ateş Hekimoğlu'nun en yakın arkadaşı olan Doktor Orhan Yavuz ise Okan Yalabık tarafından canlandıracak. Genç ve yetenekli isimler ile tecrübeli oyuncuların bir araya geldiği Hekimoğlu dizisi oyuncu kadrosunun değerli isimlerinden Okan Yalabık'ın biyografisi, oyunculuk kariyeri, daha önce oynadığı diziler ve hakkında tüm merak edilenler; Okan Yalabık kimdir?

DOKTOR ORHAN YAVUZ KİMDİR?

Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanacak olan House MD orijinal adlı diziden uyarlanan Hekimoğlu Dizisi'nin karakterlerinden Doktor Orhan Yavuz (Okan Yalabık) 40 yaşlarında başarılı bir onkoloji uzmanıdır. Doktor Ateş Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşıdır. Hatta tek arkadaşıdır. Dr. Orhan Yavuz, Dr. Ateş'le tamamen zıt karakterlerde olsalar da her zaman Doktor Ateş'in iç sesi ve vicdanı olmuştur.

OKAN YALABIK KİMDİR?

1978 yılında İstanbul'da doğdu. 1993 yılında Cengiz Deveci'yi kendi lisesinde çalıştırıcılığa davet ettirerek ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun kurulmasına önayak olmuştur.Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlendi. 1997 yılında İst. Üniversitesi devlet konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı. 1998 yılından beri Kenter Tiyatrosu'nda ile 'Martı', 'Nükte', 'Sırça Kümes', 'İnishmorelu Yüzbaşı' oyunlarında rol aldı. Bir diğer taraftan da 'Gülüm',' Kolay Para' adlı sinema filmlerinde ve `Yılan Hikayesi`, `Serseri` ve `Hatırla Sevgili` adlı tv dizilerinde rol aldı.