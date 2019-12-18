ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı merak konusu oldu. Tarihi bir konuyu ele alan dizide '' Osman Gazi'nin ilk eşi kimdir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Peki Osman Gazi'nin ilk eşi kimdir? İşte, Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı!

OSMAN GAZİ'NİN İLK EŞİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'nin ardından tahta geçen Orhan Gazi'nin validesi Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıdır. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Râbi'a Bala Hâtûn'dur, Osman Bey'in hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Mal Hatun'a ithaf edilen türbe ise Bilecik'te bulunmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde bilgilerde ise Bala Hatun'un hayatı ve kim olduğuna ilişkin bilgi bulunmamaktadır. İlk Osmanlı kaynaklarında ise Mal Hatun / Malhun Hatun şeklinde yer alır ve Osman Bey'in eşi, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın validesi şeklinde geçer. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma olsalığı olsa da Şeyh Edebâli ile alakasının olmadığı kesin olarak bilinir.