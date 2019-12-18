Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Aralık EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , Hekimoğlu, Elimi Bırakma reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Ekranlara gelen yapımlar birinci olabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Dün akşam yayın hayatına ilk kez başlayan Hekimoğlu oldukça sevildi. Diziyi beğenen vatandaşlar reyting sonuçlarında birinci olup olmadığını da merak ediyorlar. Dizi severler arama motorlarında "17 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Bu bağlamda; reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi yapımlar izlendi? 17 Aralık reyting sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 ARALIK

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

Peki; geçen haftanın reyting sonuçları nasıldı? İşte ayrıntılar…