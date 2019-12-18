Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Aralık EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , Hekimoğlu, Elimi Bırakma reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

açıklandı mı? 17 Aralık EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , Hekimoğlu, reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

yoğun olarak merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'de Hekimoğlu, ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, TRT 1 ekranlarında ise dizileri yer aldı. Dün akşam yayın hayatına ilk kez başlayan Hekimoğlu dizisi en çok merak edilenler arasında yer alırken dizi severler arama motorlarında "17 Aralık ?" sorusuna yanıt arıyor. Her gün bir önceki günü sıralaması belli olurken bu doğrultuda reyting sonuçları açıklandı mı? Olmaz EDHO, Hekimoğlu reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 18.12.2019 08:23 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 08:23
Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Aralık EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , Hekimoğlu, Elimi Bırakma reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Ekranlara gelen yapımlar birinci olabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Dün akşam yayın hayatına ilk kez başlayan Hekimoğlu oldukça sevildi. Diziyi beğenen vatandaşlar reyting sonuçlarında birinci olup olmadığını da merak ediyorlar. Dizi severler arama motorlarında "17 Aralık açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. Bu bağlamda; ? En çok hangi yapımlar izlendi? 17 Aralık reyting sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 ARALIK

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı zaman haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.

Peki; geçen haftanın reyting sonuçları nasıldı? İşte ayrıntılar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Aralık EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz , Hekimoğlu, Elimi Bırakma reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN