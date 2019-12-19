Aile Arasında filmi nerede çekildi? İstanbul ve Adana'da yapılan çekimlerin mekanları nerede? İşte Aile Arasında filmi konusu ve oyuncuları

21 yıllık ilişkileri aynı gün sona eren nevrotik Fikret ve müzikhol vokalisti Solmaz'ın komik bir tesadüf sonrası tanışıp komşu olmasının ardından gelişen olayları eğlenceli bir şekilde işleyen Aile Arasında filmi, bu akşam Show TV ekranından izleyici ile buluşacak. Komedi türünün başarılı Türk yapımları arasında yer alan Aile Arasında filmini, bu akşam izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatacak. Birbirinden yetenekli ve tecrübeli isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin sahnelerinin büyük bir çoğunluğu Adana'da, bazı sahneleri ise İstanbul'un Cihangir semtinde çekildi. Ana karakterlerin yemek yediği restaurant, oturdukları ev başta olmak üzere Aile Arası filmindeki mekanlar, izleyici tarafından merak ediliyor. İşte Aile Arasında filmi nerede çekildi sorusu başta olmak üzere filme dair merak edilen detaylar…

AİLE ARASINDA FİLMİ KONUSU

21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz'ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikâh, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir? Muhteşem Kadrosu, hız kesmeyen mizahıyla film, izleyiciye akıllardan çıkmayacak bir komedi vaat ediyor.

AİLE ARASINDA FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği Aile Arasında filminin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Devin Özgün Çınar, Ayta Sözeri, Ünal Yeter, Arif Erkin gibi isimler yer alıyor.

AİLE ARASINDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eğlenceli konusu, usta oyuncuların bulunduğu oyuncu kadrosu ile merak uyandıran Aile Arasında, izleyiciye eğlence ve kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Solmaz karakterinin kızının kebapçı zinciri sahibi olan sevgilisi ile evlenme kararı alması üzerine düğün telaşına giren bir aileyi anlatan Aile Arasında filminin büyük bir bölümü Adana'da çekildi. Kimi sahneleri de İstanbul'un Cihangir semtinde çekilen film, eğlenceli bir aile komedisi.