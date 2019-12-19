Netflix'in yeni Türk dizisi Atiye ne zaman başlıyor? Atiye dizisi konusu ve oyuncuları

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile oldukça dikkat çeken dizi Atiye başlıyor. Gala gecesinin yapılması ile birlikte görüntülerin gelmesi herkesi heyecanlandırdı. UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesinde yer alan Göbeklitepe'te geçen Atiye dizisinin konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Atiye dizisi nerede çekildi?

ATİYE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ozan Açıktan, Gönenç Uyanık gibi isimlerin yönetmen koltuğunda yer aldığı başrollerini ise Beren Saat, Mehmet Günsur ve Metin Akdülger'in yer alıyor.

ATİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atiye dizisi 27 Aralık Cuma günü Netflix'te olacak.

ATİYE DİZİSİ KONUSU

İsmini baş karakter olan Atiye'den alan dizide kadın bir ressamın dünyanın tarihini değiştiren Göbeklitepe'ye karşı hissettiği sebebi bilinmeyen yakınlığı ve bu gizemi çözme çabasını konu alıyor. Kazı çalışmasını yürüten arkeolog Erhan ile yolu kesişen Atiye, karşılaştığı tüm engellere rağmen Anadolu'daki evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarıyor.