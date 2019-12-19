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konusu nedir? Babil dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda, oyuncuları kim?

başlıyor. Ay Yapım imzalı dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi isimler yer alıyor. Star Tv ekranlarına gelecek olan dizinin tanıtım fragmanı da yayınlandı. Çekimleri hala devam eden dizinin yayın tarihi ve ne zaman ekranlara geleceği ise merak edildi. Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan da merak edildi. Bu doğrultuda; Babil dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:27
Babil dizisi konusu nedir? Babil dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda, oyuncuları kim?

İnternet ortamında Babil dizisinin ilk tanıtım fragmanının yayınlanması ile birlikte dizi sever vatandaşlar adına heyecan dorukta. Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan dizi oldukça merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile zirveyi zorlayacak olan Babil dizisi yakında başlayacak. Star TV ekranlarına gelecek olan dizinin yayın tarihi ve ne zaman ekranlara geleceği de merak konusu oldu. Peki; Babil dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda, oyuncuları kim?

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı, Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, merakla beklenen Babil dizisi, dev kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yakında Star ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

BABİL DİZİSİNİN KONUSU NE?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur. Kapılar birer birer yüzüne kapanırken karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır. Bu macera da karşısına çıkan idealist genç kız Ayşe (Aslı Enver) onun kurtarıcısı olabilecek mi?

BABİL DİZİSİ TANITIM FRAGMANI

Halit Ergenç ve Ozan Güven'in yeni dizisi Babil'den ilk sahneler yayınlandı! İşte heyecanla beklenen yeni dizi Babil...

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