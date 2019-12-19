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nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer nerededir? İşte detaylar!

’nin sevilen dizisi çekildiği yer ve şehir merak ediliyor. Dün akşam 5.bölümüyle ekrana gelen dizi reyting rekorlarında zirveyi oynuyor. Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan dizinin başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizi başlar başlamaz vatandaşlar ‘’ Kuruluş Osman nerede çekiliyor?’’ sorusuna ise yanıt aramaya başlıyor. Peki Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman’ın çekildiği yer nerede? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:37
Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer nerededir? İşte detaylar!

Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam ATV'de ekrana geldi. Her Çarşamba yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin çekildiği yer ve mekan oldukça sık araştırılıyor. Tarihi bir mekanda çekilen diziye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Peki Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın çekildiği yer nerede? İşte ayrıntılar

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

Teknik anlamda dönem dizilerinin hazırlanması ve çekilmesi çok zor bir iştir. Kuruluş Osman dizi ekibini her ne kadar zor bir görev beklese de Diriliş Ertuğrul dizisi ile bu görevin altından kolaylıkla kalkabilecekleri biliniyor.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer nerededir? İşte detaylar!
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