Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman dizisinin çekildiği yer nerededir? İşte detaylar!

Kuruluş Osman yeni bölümüyle dün akşam ATV'de ekrana geldi. Her Çarşamba yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin çekildiği yer ve mekan oldukça sık araştırılıyor. Tarihi bir mekanda çekilen diziye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor. Peki Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman'ın çekildiği yer nerede? İşte ayrıntılar

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisi çekimleri, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva bölgesinde, 360 dönüm arazi üzerine kurulan platoda yapılıyor. Dizide 40 ana cast oyuncusu yer alıyor. Dizinin çekildiği platoda, titizlikle hazırlanan kaleler, hamamlar, camiler, klişeler ve hanlar yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük platolarından kabul edilen yerde şuan 60 ayrı marangoz görev yapıyor. Ayrıca, yaklaşık 1500 kişinin görev aldığı dizi setinde bir de yapay göl yer alacak.

Teknik anlamda dönem dizilerinin hazırlanması ve çekilmesi çok zor bir iştir. Kuruluş Osman dizi ekibini her ne kadar zor bir görev beklese de Diriliş Ertuğrul dizisi ile bu görevin altından kolaylıkla kalkabilecekleri biliniyor.

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.