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70.yeni bölümde sürprizi var! kimdir?

Ekranların sevilen yarışma programı 70.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde yarışmacılar eski yarışmacılar ile yarışacak. Takımlar arasında kıran kırana mücadele yaşanıyor. Tv8’in heyecan dolu yarışması Masterchef Türkiye’de Mustafa’nın dönüşü yarışmacıları şoke ediyor. Yarışmacılardan Güzide’nin ise ‘’ Hadi bakalım ne çıkacak?’’ sözü damga vuruyor. Bilindiği üzere son bölümde hem ödül oyunu hem de eleme potası heyecanı bir arada yaşandı. Peki Masterchef 70. Bölümde neler oluyor? Masterchef geri döndü...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:47
Masterchef 70.yeni bölümde Mustafa Aydın sürprizi var! Masterchef Mustafa kimdir?

Tv8'in vazgeçilmez yarışması 70.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Sevilen yarışmada bu hafta eleme potasına Alican ve Batuhan kalmıştı. Yeni bölümde ise eski yarışmacılar yeni yarışmacılarda yarışacak. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı yeni bölüm fragmanında 'ın geri dönüşü stüdyoyu şoke edecek. Peki Masterchef 70. Bölümde neler oluyor? ve sürpriz konuklar!

MASTERCHEF 70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 70.bölümünde heyecan dolu anlar yaşanacak. Haberimizde, Masterchef'in yeni bölümü ve Mustafa Aydın'ın geri dönüşüyle alakalı tüm detaylara erişebilirsiniz.

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Masterchef 70.yeni bölümde Mustafa Aydın sürprizi var! Masterchef Mustafa kimdir?
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