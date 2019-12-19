Masterchef 70.yeni bölümde Mustafa Aydın sürprizi var! Masterchef Mustafa kimdir?

Tv8'in vazgeçilmez yarışması Masterchef 70.bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Sevilen yarışmada bu hafta eleme potasına Alican ve Batuhan kalmıştı. Yeni bölümde ise eski yarışmacılar yeni yarışmacılarda yarışacak. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı yeni bölüm fragmanında Mustafa Aydın'ın geri dönüşü stüdyoyu şoke edecek. Peki Masterchef 70. Bölümde neler oluyor? Masterchef Mustafa ve sürpriz konuklar!

MASTERCHEF 70. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masterchef Türkiye'nin 70.bölümünde heyecan dolu anlar yaşanacak. Haberimizde, Masterchef'in yeni bölümü ve Mustafa Aydın'ın geri dönüşüyle alakalı tüm detaylara erişebilirsiniz.