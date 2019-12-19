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'nin ilk eşi kimdir? İşte 'in eşi Rabia Bala Hatun'un hayatı!

dizisi 5.bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Yayınlandığı ilk günden bugüne reytinglerde zirveyi oynayan dizideki en çok merak edilenlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ATV’de Kuruluş Osman dizisinde yer alan önemli karakterler ve bu karakterleri canlandıran oyuncular yoğun olarak araştırılıyor. 'in eşleri hakkında gerek tarihi kaynaklarda gerekse Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde farklı bilgiler yer almaktadır. Peki 'nin ilk eşi kimdir? İşte Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı…

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:38
Osman Gazi'nin ilk eşi Rabia Bala Hatun kimdir? İşte Osman Bey'in eşi Rabia Bala Hatun'un hayatı!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı merak konusu oldu. Tarihi bir konuyu ele alan dizide '' Osman Gazi'nin ilk eşi kimdir?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Peki Osman Gazi'nin ilk eşi kimdir? İşte, Osman Bey ve Rabia Bala Hatun'un hayatı!

OSMAN GAZİ'NİN İLK EŞİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'nin ardından tahta geçen Orhan Gazi'nin validesi Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıdır. Osman Gazi'nin ikinci eşi ise Râbi'a Bala Hâtûn'dur, Osman Bey'in hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Mal Hatun'a ithaf edilen türbe ise Bilecik'te bulunmaktadır.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde bilgilerde ise Bala Hatun'un hayatı ve kim olduğuna ilişkin bilgi bulunmamaktadır. İlk Osmanlı kaynaklarında ise Mal Hatun / Malhun Hatun şeklinde yer alır ve Osman Bey'in eşi, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın validesi şeklinde geçer. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma olsalığı olsa da Şeyh Edebâli ile alakasının olmadığı kesin olarak bilinir.

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Osman Gazi'nin ilk eşi Rabia Bala Hatun kimdir? İşte Osman Bey'in eşi Rabia Bala Hatun'un hayatı!
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