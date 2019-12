Pınar Deniz Can Yaman açıklamasının ardından sonra gündemde en çok aranan isimler arasında yer aldı. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan genç oyuncu Can Yaman'la olan dizi projesinden dizi projesinden vazgeçme nedenini ise Libido olarak açıkladı. Bunun üzerine arama motorundan '' Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?'' sorularına yanıt aranmaya başladı. Vatanım Sensin dizisiyle yükselişe geçen oyuncu aslen İstanbulludur. Peki Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında? Pınar Deniz'den Can Yaman açıklaması nedir?

PINAR DENİZ KİMDİR?

Ekranların en çok sevilen oyuncusu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır.

İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.

PINAR DENİZ'DEN CAN YAMAN AÇIKLAMASI!

Gündemde en çok konuşulan isimlerden Pınar Deniz, muhabirlerin soruları üzerine "Benim için çok önemli bu. Kadına şiddetin, kadının ezildiği bir işin içinde olmak istemiyorum. Ben bu yüzden bu sene birçok işi reddettim. Kendisini tanımıyorum ama o röportaj çok etkili oldu" diyerek açıklama yaptı.