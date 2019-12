Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen dizi ve filmler birinci olabilmek için her gün mücadele ediyor. Dün akşam Kanal D'de Afili Aşk, TRT1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli oluyor. Dizi ve filmleri sıkı takipçileri '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftaki sonuçlarda Total ve ab grupta Kuruluş Osman birinci, totalde Afili Aşk dokuzuncu oldu. Kuruluş Osman reytingleri her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Afili Aşk, Kuruluş Osman reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 18 Aralık Afili Aşk, Kuruluş Osman reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenlere erişebilirsiniz.