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sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık , Benim Adım Melek, sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler sonuçlarında zirvede yer almak için mücadele etti. Çarşamba akşamı Kanal D’de , TRT1’de Benim Adım Melek, ATV’de yeni bölümleriyle ekrana geldi. Özellikle Kuruluş Osman reytingleri her hafta en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Medya gündemini takip edenler ‘’ açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Geçen haftaki sonuçlarda Totalde Kuruluş Osman birinci, Afili Aşk dokuzuncu ve Esra Erol'da dördüncü oldu. Peki açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Afili Aşk, sıralamasında kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:18
Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen dizi ve filmler birinci olabilmek için her gün mücadele ediyor. Dün akşam Kanal D'de , TRT1'de Benim Adım Melek, ATV'de yeni bölümleriyle ekrana geldi. Her gün bir önceki günün total, ab ve abc1 sıralaması belli oluyor. Dizi ve filmleri sıkı takipçileri '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Geçen haftaki sonuçlarda Total ve ab grupta Kuruluş Osman birinci, totalde Afili Aşk dokuzuncu oldu. Kuruluş Osman reytingleri her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Afili Aşk, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 18 Aralık Afili Aşk, Kuruluş Osman reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Aralık Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
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