Samsa Çavuş kimdir? Kuruluş Osman dizisinde canlandırılan Samsa Çavuş'un tarihteki yeri ve hakkında merak edilenler...

Başrollerinde Burak Özçivit gibi ünlü isimlerin bulunduğu ve Atv ekranlarında yayınlandığı günden bugüne büyük bir izleyici kitlesi edinen Kuruluş Osman dizisi ile ilgili olarak Samsa Çavuş kimdir sorusu internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. İsmail Hakkı'nın canlandırdığı bu karakter aynı zamanda TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde de canlandırılmış ancak senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Peki, Kuruluş Osman'da canlandırılan Samsa Çavuş kimdir? Samsa Çavuş tarihte gerçekten var mıydı? İşte hakkında merak edilenler…

SAMSA ÇAVUŞ KİMDİR?

Samsa Çavuş'un hayatı hakkında yeterli düzeyde bilgi olmamakla beraber Osman Gazi'nin 1291'de Karacahisar'ı almasından sonra, Sakarya ırmağının kuzeyine yaptığı akınlara katıldı. Lefke ve Mekece alındıktan sonra, buraların korunması için Yenişehir suyunun Sakarya'ya döküldüğü yerde, küçük bir hisar yapıldı ve bu kalenin kumandanlığı Samsa Çavuş'a verildiği bazı kaynaklarda yer alamaktadır. Aynı zamanda Osman Gazi, Bizans sınırında uç beyliği kurduğu zaman bunlardan birinin başına Samsa Çavuş'u tayin ettiği Samsa Çavuş hakkında bilinenler arasındadır.

SAMSA ÇAVUŞ'U CANLANDIRAN İSMAİL HAKKI KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan İsmail Hakkı, sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da öğrenim gördü. Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde bulundu. İngilizce, Almanca, Arapça, Boşnakça, Rusça ve Malay-Endonezya dilleri olmak üzere altı yabancı dili okuyup yazan ve konuşabilen oyuncu, bir çok dilde de oyunculuk yapmaktadır.