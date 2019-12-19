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(Atomic Bomb) konusu ne ve başrolde hangi oyuncular var? Sarışın Bomba oyuncu kadrosu...

() bu akşam TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Bu nedenle Sarışın Bomba konusu ve Sarışın Bomba oyuncu kadrosu merakla araştırılıyor. En Soğuk Şehir' adlı bir romana dayanan Sarışın Bomba, 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önceki dönemde geçiyor. Sarışın Bomba IMDB puanı ise filmin izlenme oranına ve hikayesine bakıldığında oldukça dikkat çekiyor. 2017 yapımı olan Sarışın Bomba konusu ne ve filmde hangi oyuncular var? İşte Sarışın Bomba oyuncu kadrosu ve filmin özeti...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 16:26
Sarışın Bomba (Atomic Bomb) konusu ne ve başrolde hangi oyuncular var? Sarışın Bomba oyuncu kadrosu...

Sarışın Bomba bu akşam televizyon ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Davit Leitch tarafından yönetilen filmin hikayesi "The Coldest City" romanından geliyor. Sinema ekranları için hikayeyi senaryolaştıran ise Kurt Johnstad. Şarışın Bomba filmi oyuncuları arasında Charlize Theron, James McAvoy ve John Goodman yer alıyor. Film IMDB'de 6,7 puan almış durumda. Film, senaryosu ve grafikleri ile dikkat çekiyor. Peki, Sarışın Bomba oyuncuları kimler ve filmin konusu ne?

SARIŞIN BOMBA KONUSU

Lorraine Broughton MI6'in en ölümcül suikastçısıdır. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival ile işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorraine'in gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorraine artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir...

Antony Johnston'ın aynı adlı romanından uyarlanan Atomic Blonde'un başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy yer alıyor.

SARIŞIN BOMBA OYUNCULARI

Charlize Theron , Sofia Boutella , John Goodman , James McAvoy

Sarışın Bomba, birbirine yalan söyleyen casuslar hakkında bir film olduğu için, her karakterin en azından yarı şüpheli olduğu düşünülüyordu - hatta Sarışın Bomba'ın her ikisini de ortaya çıkaran Broughton bile. İlki: Percival aslında Batı ideallerinin koruyucusu ve komünistlerin yeminli bir düşmanı değil, kendi hükümeti için çalışmaya niyeti olmayan ve aslında Broughton'u almaya çalışan kendi kendine hizmet eden bir özgürlükçü oldu. Öldürdüğü için Almanya'da yaşadığı havayı bozmuyor. Percival seyirciye son monologunda anlattığı gibi, bölünmüş şehirde yıllarında sadece bir şey öğrendi: "Berlin'i lanetliyorum!"

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