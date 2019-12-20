Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Arka Sokaklar 536.bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

536.bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen uzun soluklu dizisi 536.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hüsnü kendisinden yardım isteyen kızı Zeliş’i kurtarabilecek mi? Rıza Baba, Hakan’ın Dilek ile olan ilişkisini öğrenmiş ve onunla sert bir konuşma yaptıktan sonra onu açığa almıştır. Ekip ile Hakan’ın arası bu durumdan ötürü açılmış ve ortalık karışmıştır. Peki; Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? fragman ve detayları burada!

Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:59

Arka Sokaklar 536.bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi oldukça uzun sezona sahip ve soluksuz izleniyor. Heyecanın dorukta olduğu dizi Cuma günlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Arka Sokaklar yeni bölümde Hakan ile ekibin arası açılacak ve işler karışacak. Hüsnü'nün kızı ise ondan yardım isteyecek ama Hüsnü kızını kurtarabilecek mi? Peki; Arka Sokaklar 536.bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dilek'in evinde ölü gibi yatan İbrahim'in oğlu Taner, babası ortadan kaybolduğu için endişeli bir şekilde emniyete gelir. Hakan durumdan haberdar olup gerilir. Dilek'le konuşmak için buluşur. Bahar tesadüfen Hakan'ı, Dilek'le hararetli şekilde konuşurken görür. Hakan'ı arkadaşça uyarmaya çalışır; ancak, Hakan'dan sert bir yanıt alır. Bahar, Hakan'ın Dilek'le görüştüğünü Hüsnü'ye haber verir. Hüsnü sinirli şekilde Hakan'a çıkışır. Rıza baba, Hakan ile ilgili nasıl bir karar verecektir?

Tarık ve Bülent anlaşmazlığa düşer ve evde kavgaya tutuşurlar. Tarık, Bülent'i gözünü kırpmadan vurur. Zeliha da olaya şahit olur. Zeliha artık gerçekle iyice yüzleşmiştir. Panik halde babasını arar. Aşık olduğu adamın nasıl biri olduğunu gözleriyle görmüştür. Ender ve babası Saffet nezarettedir. Rıza görüntüyü Kemalettin'e izletir ve Tarık'ı ister adamdan. Kızının katilini bulmuştur. Kemalettin kabul eder. Tarık tuzağa çekilir. Ender'i yakalamak için belirlediği adrese geldiğinde polislerden birini fark eder ve kaçmaya başlar. Ekip peşinden gider. Tarık içindeyken aracı takla atıp patlar. Zeliha'nın nerde olduğu bilinmemektedir. Bunu tek bilen de Tarık'tır.

Selin, Kerem'le birlikte Gazi Kafe'de ödev yaparlar. Mesut, Mehmet'in oğlu olduğunu öğrenince gerilir. Durumdan hoşlanmamaktadır. Selin'i içten içe Mehmet'ten kıskanmaktadır.

ARKA SOKAKLAR 536.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Arka Sokaklar 536. son bölüm ikinci fragmanı izle!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Arka Sokaklar 536.bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN