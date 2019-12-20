Bir Zamanlar Çukurova 49.bölüm: “Adnan, Yılmaz’ın oğlu…”Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin her yeni bölümü soluksuz izleniyor ve zirveyi alt üst ediyor. Geçtiğimiz sezondan beri heyecan içerisinde izlenen dizi Perşembe günlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile gönülleri fetheden dizi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde gerçekler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz sezonda kavuşamayan Yılmaz ve Züleyha bu sezonda itiraflardan sonra kavuşacaklar mı? Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu itiraf eden Züleyha'ya ne olacak? Fekeli ve Hünkar evlendi mi? Müjgan bu durumda ne yapacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? İşte fragman ve detayları!