Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet'in fragmanı yayında! Tenet filmi ne zaman vizyona girecek?

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet'in fragmanı yayınlandı. Tüm dünyayla aynı anda ülkemizde de gösterime girecek olan filmin oyuncuları ve konusu merak edildi. Buna göre '' Tenet filmi ne zaman vizyona girecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tenet'ta fizik kurallarının anlamını yitirdiği aksiyon sahneleri ve zaman akışında yaşanan kırılmalar da hikâyenin parçası olarak görülüyor. İşte, Tenet filmi konusu ve oyuncuları…

TENET FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Heyecanla beklenen film, 17 Temmuz 2020'de vizyona girecek.

TENET filmi Türkçe alt yazılı fragmanı izle!

TENET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Robert Pattinson

John David Washington

Clemence Poésy

Elizabeth Debicki

Kenneth Branagh

Michael Caine

Aaron Johnson Taylor

TENET KONUSU NEDİR?

Tenet'ta fizik kurallarının anlamını yitirdiği aksiyon sahneleri ve zaman akışında yaşanan kırılmalar da hikâyenin parçası olarak görülüyor.

"Tenet", birden fazla ülkeyi kapsayan casusluk destanı olarak tanımlanıyor. Nolan, filmin aynı zamanda yazarı ve Emma Thomas'la birlikte yapımcılarından biri. Yürütücü yapımcı ise Thomas Hayslip.