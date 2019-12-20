Hercai 26.bölümüyle bu akşam ATV’de! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Azize zor durumda!

Ekranların vazgeçilmez dizisi Hercai yeni bölüm fragmanı izleyicisini şoke etti. ATV'nin iddialı yapımının yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Özellikle dizinin sıkı takipçileri '' Hercai 26.bölümünde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin bu akşamki bölümünde Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir. Peki Hercai yeni bölümde neler oluyor? Hercai 26.bölümüyle bu akşam ATV'de!

HERCAİ 26.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hercai 26.bölümü bu akşam ATV'de saat 20.00'da başlayacak. Haberimizde, Hercai 26.bölüm fragmanına ve yeni bölümde yaşanacak tüm detaylara erişebilirsiniz.