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2: Yeni Tehdit filminin konusu nedir? Kurtuluş Günü 2 oyuncu kadrosunda kimler var?

İlk filminin üstünden 20 yıl geçmesinin ardından ikincisi çekilen Oscar ödüllü 2: Yeni Tehdit filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Devam filminin yönetmenlik koltuğunda Roland Emmerich otururken, filmin oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, Joey King gibi ünlü isimler yer alıyor. Aksiyonun bol olduğu sürükleyici bir film olan Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filminin oyuncuları kimler? İşte bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:07
Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filminin konusu nedir? Kurtuluş Günü 2 oyuncu kadrosunda kimler var?

1996 yılında ilk filmi çekilen ve Oscar ödülüne layık görülen Kurtuluş Günü serisi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Güçlü kadrosu ile ilk yayımlandığında dikkatleri üzerine çeken Kurtuluş Günü 2 filminin yönetmen koltuğunda yine Roland Emmerich oturuyor. Peki, Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filminin konusu nedir? Serinin devam filminde uzaylılar bu sefer çok daha güçlü bir şekilde yeniden dünyaya saldıracaklar. Kurtuluş Günü 2 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte bu akşam yayınlanacak olan film ile ilgili ayrıntılar…

KURTULUŞ GÜNÜ 2: YENİ TEHDİT FİLMİNİN KONUSU

İlk filmi 1996 yılında çekilen ve aradan 20 yıl geçince ikinci filmi ile sinemaya tekrar yayınlanan efsane serinin konusu;

Kurtuluş Günü'nün üzerinden 20 yıl geçmiştir ve ESD (Earth Space Defense) isimli bir askeri program kurulmuştur. Bu askeri program, ilk savaştaki uzaylı teknoljisini Dünya'yı güçlendirmek için kullanmıştır ama uzaylıların teknolojisi kadar güçlendirememiştir. Hatta Ay'a da bir üs yapılmıştır. Ancak mağlup olmalarından hemen önce uzaya yardım çağrısı yapan yaratıkların çağrısı alınmıştır ve uzaylılar bu sefer çok daha güçlü bir şekilde yeniden dünyaya saldıracaktır.İnsanlar bunun farkında değillerdir.

Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit oyuncuları

  • Jeff Goldblum rolü David Levinson
  • Liam Hemsworth rolü Jake Morrison
  • Bill Pullman rolü Eski Başkan Thomas J. Withmore
  • Jessie Usher rolü Dylan Dubrow-Hiller
  • Maika Monroe rolü Patricia Withmore
  • Sela Ward rolü Başkan Elizabeth Lanford
  • Vivica A. Fox rolü Jasmine Dubrow-Hiller
  • Brent Spiner rolü Dr. Okun
  • Charlotte Gainsbourg rolü Catherine Marceaux
  • Judd Hirsch rolü Julius Levinson
  • Joey King rolü Sam
  • Angelababy rolü Rain
  • Patrick St. Esprit rolü Tanner
  • William Fitchner rolü General Adams

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