Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filminin konusu nedir? Kurtuluş Günü 2 oyuncu kadrosunda kimler var?

1996 yılında ilk filmi çekilen ve Oscar ödülüne layık görülen Kurtuluş Günü serisi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. Güçlü kadrosu ile ilk yayımlandığında dikkatleri üzerine çeken Kurtuluş Günü 2 filminin yönetmen koltuğunda yine Roland Emmerich oturuyor. Peki, Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filminin konusu nedir? Serinin devam filminde uzaylılar bu sefer çok daha güçlü bir şekilde yeniden dünyaya saldıracaklar. Kurtuluş Günü 2 oyuncu kadrosunda kimler var? İşte bu akşam yayınlanacak olan film ile ilgili ayrıntılar…

KURTULUŞ GÜNÜ 2: YENİ TEHDİT FİLMİNİN KONUSU

İlk filmi 1996 yılında çekilen ve aradan 20 yıl geçince ikinci filmi ile sinemaya tekrar yayınlanan efsane serinin konusu;

Kurtuluş Günü'nün üzerinden 20 yıl geçmiştir ve ESD (Earth Space Defense) isimli bir askeri program kurulmuştur. Bu askeri program, ilk savaştaki uzaylı teknoljisini Dünya'yı güçlendirmek için kullanmıştır ama uzaylıların teknolojisi kadar güçlendirememiştir. Hatta Ay'a da bir üs yapılmıştır. Ancak mağlup olmalarından hemen önce uzaya yardım çağrısı yapan yaratıkların çağrısı alınmıştır ve uzaylılar bu sefer çok daha güçlü bir şekilde yeniden dünyaya saldıracaktır.İnsanlar bunun farkında değillerdir.

Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit oyuncuları

Jeff Goldblum rolü David Levinson

Liam Hemsworth rolü Jake Morrison

Bill Pullman rolü Eski Başkan Thomas J. Withmore

Jessie Usher rolü Dylan Dubrow-Hiller

Maika Monroe rolü Patricia Withmore

Sela Ward rolü Başkan Elizabeth Lanford

Vivica A. Fox rolü Jasmine Dubrow-Hiller

Brent Spiner rolü Dr. Okun

Charlotte Gainsbourg rolü Catherine Marceaux

Judd Hirsch rolü Julius Levinson

Joey King rolü Sam

Angelababy rolü Rain

Patrick St. Esprit rolü Tanner

William Fitchner rolü General Adams