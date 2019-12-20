Kuruluş Osman 5.son bölüm izle! Kuruluş Osman 6.bölüm fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi reytingleri alt üst ediyor. Dizinin son bölümünde Dündar Bey ve Osman'ın yüzleşmesi ekranlara damga vuracak. Yüzleşme sahnesinde neler olacağı merak konusu iken yayınlanan fragman oldukça çarpıcıydı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler arama motorlarında "Kuruluş Osman 5.bölüm" izle ya da "Kuruluş Osman son bölüm izle" araştırması yapıyorlar. Haberimizin içeriğinden son bölüm detaylarına ve yeni bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz.

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