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5.! fragmanı yayınlandı!

ATV ekranlarının iddialı dizisi 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü 5.son bölüm ile ekranlara gelen dizi yine reytingleri alt üst etmişti. İzleyenlerin bir kez daha izlemek isteyeceği kaçıranların ise arama motorlarında "Kuruluş Osman " şeklinde araştırma yaptıkları dizinin her bölümü heyecanlı ve soluksuz izleniyor. Dizinin son bölümünün ardından fragmanı da yayınlandı. Peki; dizinin yeni bölümünde neler olacak? İşte fragman ve detayları!

Giriş Tarihi: 20.12.2019 14:54
Kuruluş Osman 5.son bölüm izle! Kuruluş Osman 6.bölüm fragmanı yayınlandı!

6.bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi reytingleri alt üst ediyor. Dizinin son bölümünde Dündar Bey ve Osman'ın yüzleşmesi ekranlara damga vuracak. Yüzleşme sahnesinde neler olacağı merak konusu iken yayınlanan fragman oldukça çarpıcıydı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler arama motorlarında "Kuruluş Osman 5.bölüm" izle ya da "Kuruluş Osman " araştırması yapıyorlar. Haberimizin içeriğinden son bölüm detaylarına ve fragmanına ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar!

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Kuruluş Osman 5.son bölüm izle! Kuruluş Osman 6.bölüm fragmanı yayınlandı!
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