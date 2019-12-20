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neden sol elini saklıyor, parmakları yok mu? İşte MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkındaki o gerçek...

programındaki ustalığı ve yarışmacılara takındığı sert tavır ile dikkatleri üzerine çeken , yarışmayı takip edenler tarafından da en çok araştırılan kişilerin başında geliyor. Öyle ki, Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar yarışmada sürekli sol elinin cebinde olması, izleyenler tarafından sosyal medya çeşitli şekillerde değerlendiriliyor. Durum böyle olunca da, 'Mehmet Şef neden sol elini saklıyor, parmakları yok mu?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Peki, Mehmet Şef parmaklarını mı kaybetti, neden eli sol cebinde? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkan satır başları ve kimsenin bilmediği o gerçek...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:39
MasterChef Mehmet Şef neden sol elini saklıyor, parmakları yok mu? İşte MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkındaki o gerçek...

Televizyon ekranlarında yayınlanan Türkiye yarışmasıyla adından söz ettiren , programdaki sert mizacı ile bilinen bir isim. Genellikle yarışmacılara da sert bir tavır takınan Mehmet Şef, aynı zamanda hayatı ve başarılı aşçılık geçmişiyle de en çok araştırılan kişilerin de başında yer alıyor. Öyle ki, MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar, sol elinin sürekli cebinde olması da izleyenler tarafından sosyal medyada son derece çeşitli şekillerde değerlendiriliyor.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF NEDEN SOL ELİNİ SAKLIYOR, PARMAKLARINI MI KAYBETTİ?

Zira, Mehmet Şef'in yarışmacılara belirli aralıklarla 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine merak dürtüsünü arttırıyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, neden sol elini saklıyor? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;

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MasterChef Mehmet Şef neden sol elini saklıyor, parmakları yok mu? İşte MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkındaki o gerçek...
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