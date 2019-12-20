MasterChef Mehmet Şef neden sol elini saklıyor, parmakları yok mu? İşte MasterChef'in Mehmet Şef'i hakkındaki o gerçek...

Televizyon ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasıyla adından söz ettiren Mehmet Şef, programdaki sert mizacı ile bilinen bir isim. Genellikle yarışmacılara da sert bir tavır takınan Mehmet Şef, aynı zamanda hayatı ve başarılı aşçılık geçmişiyle de en çok araştırılan kişilerin de başında yer alıyor. Öyle ki, MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın hayatı olduğu kadar, sol elinin sürekli cebinde olması da izleyenler tarafından sosyal medyada son derece çeşitli şekillerde değerlendiriliyor.

MASTERCHEF MEHMET ŞEF NEDEN SOL ELİNİ SAKLIYOR, PARMAKLARINI MI KAYBETTİ?

Zira, Mehmet Şef'in yarışmacılara belirli aralıklarla 'Yemeği siz bölün, ben çatallarım' demesi de izleyenlerin konuya yönelik bilgi edinmesine merak dürtüsünü arttırıyor. Peki, Mehmet Şef'in parmakları yok mu, neden sol elini saklıyor? İşte, ünlü ismin hayatından öne çıkanlar ve hakkında bilinmeyen o gerçek;