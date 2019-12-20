Bu akşam Masterchef'e konuk olan güzel sunucu Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam yayınlanacak MasterChef programına O Ses Türkiye ekibinin konuk olacağının duyurulmasıyla birlikte Saadet Özsırkıntı kimdir sorusu, henüz MasterChef yeni bölümü ekrana gelmeden günün en çok araştırılan soruları arasına girdi. Öyle ki güzel sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı "Biz çok eğlendik! Harika bir masterchefturkiye bölümü bu akşam sizleri bekliyor." açıklamalı paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı. O Ses Türkiye ve MasterChef programlarının sıkı takipçileri, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi nefeslerini tutmuş durumda yeni bölümün yayınlanacağı saati bekliyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı'nın 100 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. İşte Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevabı…

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Survivor'da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye'nin ise sunuculuğunu üstlendi. Saadet Özsırkıntı ayrıca Yetenek Sizsinizde de sunuculuk yaptı. İşte güzel yıldız ile ilgili merak edilenler…