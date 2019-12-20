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sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Mucize Doktor, sonuçlarında kim birinci oldu?

Televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler sonuçlarında birinci olmak için mücadele etti. Perşembe akşamı Fox TV’de Mucize Doktor, ATV’de Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle ekrana geldi. Show TV’de Aile Arasında, Star Tv’de Aşıklar Şehri filmleri yer aldı. Buna göre ‘’ 19 Aralık açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Geçen haftaki sıralamada Totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci olmuştu. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Mucize Doktor, sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi ve film izlendi?

Giriş Tarihi: 20.12.2019 08:40
Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen dizi ve filmler birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor yeni bölümüyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sıralamada Totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci olurken, AB'de Bir Zamanlar Çukurova üçüncü olmuştu. Peki sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Mucize Doktor, sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 19 Aralık Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenlere erişebilirsiniz.

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