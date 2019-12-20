Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Reyting sonuçları an be an takip ediliyor. Ekranlara gelen dizi ve filmler birinci olabilmek için yarıştı. Dün akşam ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor yeni bölümüyle ekrana geldi. Medya gündemini takip edenler '' Reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki sıralamada Totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci olurken, AB'de Bir Zamanlar Çukurova üçüncü olmuştu. Peki 19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? En çok hangi dizi izlendi? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 19 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. Haberimizde, 19 Aralık Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarına ilişkin merak edilenlere erişebilirsiniz.