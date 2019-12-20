"Ölürsen destan olur, yaşarsan yalan" sloganıyla izleyenlerin karşısında çıkan Sefirin Kızı ilk bölümü ile oldukça beğenildi. 16 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen dizinin ilk bölümü oldukça çarpıcıydı. Efsane bir aşkın hikayesinin anlatıldığı dizinin hikayesinin gerçek olup olmadığı araştırılıyor. Aynı zamanda baş karakterlerin yani Sancar ve Nare'nin destanı da merak ediliyor. Peki; Sefirin Kızı dizisi hikayesi gerçek mi? Sancar ve Nare'nin destanı nedir?

SEFİRİN KIZI DİZİSİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Gariban bir kişinin oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.