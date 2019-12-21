Azize 5. son bölümde neler oldu? Azize 6. bölüm fragmanı Kanal D tarafından yayınlandı mı?

Televizyon ekranlarının dikkat çeken dizilerinden biri olan Azize 5. Son bölüm yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Bu hafta başrol karakterleri arasındaki ilişkinin bir adım ileriye taşınması herkesi şoke ederken gelecek hafta yaşanacak olanlar dizinin sona ermesinin ardından merak konusu haline geldi. Peki, Azize 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Azize 5. Son bölüm yaşananlar ve 6. Bölüm fragmanı…

AZİZE 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin kanalı Kanal D tarafından henüz Azize 6. Yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde olacaktır.

AZİZE SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Azize, Kartal'la gittiği dağ evinde gerçekleri ve ailesinin başına gelenleri Kartal'a itiraf edecek mi?

Azize, Alpanların evinde kalmaya çalışırken Balkan kendisini yaralayanın Azize olduğunu hatırlar. Ancak Azize, kardeşi için o evde kalmak zorundadır. Balkan, artık Azize için daha büyük bir tehlike haline gelir. Balkan'ın Alpanların başına geçmesi ise Kartal'la aralarındaki taht kavgasının başlamasına neden olur. Kartal, Balkan'ın Azize'ye zarar vermesinden korkarak onu alır ve bir dağ evine kaçırır. İkili bu evde baş başa olmanın verdiği huzuru yaşar. Kartal'ın Azize'ye hayatıyla ilgili merak ettiklerini sorması ise Azize'yi zorlar.

Azize'nin Alpanlarda kalmakta ısrarcı olmasının nedenini soran Kartal, bunu öğrenmeden Azize'yi rahat bırakmayacaktır. Yiğit'in uyandığını öğrenen Azize soluğu kardeşinin yanında alır. Okan, Azize'nin güvende olduğundan emin olmak ister ve Kartal'ı bu konuda uyarır. Azize ise gerçekleri itiraf edip etmeme konusunda tereddüt ederken Kartal'a ne kadar güvendiğini fark eder. Kartal, hastanedeki boksörün Azize'nin kardeşi Yiğit olduğunu öğrenir. Azize'nin başına gelenlerden habersiz olan Kartal, gerçekleri öğrendiğinde Azize'yi korumaya devam edecek mi? Azize, ailesinin, kardeşinin başına gelenleri ve gerçekte isminin Azize değil de Melek olduğunu belki de yardım isteyebileceği tek kişi olan Kartal'a itiraf edebilecek mi?