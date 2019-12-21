Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Azize 5.bölüm fragmanı yayında! Azize yeni bölümde neler olacak? Tüm gerçekler açığa mı çıkacak?

5.bölüm fragmanı yayında! Azize yeni bölümde neler olacak? Tüm gerçekler açığa mı çıkacak?

’nin iddialı dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisini ekran başına kilitledi. Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in rol aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar dikkat çekiyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Azize 5.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Azize kardeşi için Alpanların evinde kalmaya çalışırken Balkan kendisini yaralayanın kim olduğunu olduğunu hatırlar. Azize’ye zarar verecekken Kartal onu abisinin ellerinden kurtarır ve bir dağ evine kaçırır. Peki Azize yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler oldu? İşte o ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 14:30
Azize 5.bölüm fragmanı yayında! Azize yeni bölümde neler olacak? Tüm gerçekler açığa mı çıkacak?

Ekranların sevilen dizisi Azize yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Cuma akşamı yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları damga vuruyor. Medya gündemini takip edenler '' Azize yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki yeni bölümde Balkan, Azize yüzünden ters düştüğü ve içten içe erk savaşına girdiği Kartal'ı saf dışı edebilmek için eyleme geçer. Onu, liderliğe taşıyacak kişiyi ortadan kaldırma işini bizzat kendisi yüklenir. Peki Azize 5.bölümde neler oluyor? Son bölümde neler oldu?

AZİZE 5.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kartal ve Azize, sorunlardan uzaklaştıkları evde keyifli bir akşam geçirirler. Ama Kartal, Azize'yi şaşırtan bir gerçekten bahseder. Adının Azize olmadığını ve sakladığı sırları anlatmasını ister.

Azize, Kartal'ın kendisi hakkında bildiklerini merak ederken, bu bilgilere nasıl ulaştığının şaşkınlığını yaşar. Balkan ise, Azize yüzünden ters düştüğü ve içten içe erk savaşına girdiği Kartal'ı saf dışı edebilmek için eyleme geçer. Onu, liderliğe taşıyacak kişiyi ortadan kaldırma işini bizzat kendisi yüklenir.

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balkan'ın her geçen gün daha iyiye gitmesi ve o gece yaşananları söyleyecek olması Azize'yi tedirgin ediyor. Azize için zor günler yeniden başlıyor.

Azize kardeşinin yaşamasını istiyorsa Alpanlar'ın evinde kalmaya devam etmek ve bilgi sağlamaya devam etmek zorundadır. Balkan'ın gözlerini açması ile birlikte o evde durabilmek Azize için eskisinden daha zor olacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Azize 5.bölüm fragmanı yayında! Azize yeni bölümde neler olacak? Tüm gerçekler açığa mı çıkacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN