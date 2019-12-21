Azize 5.bölüm fragmanı yayında! Azize yeni bölümde neler olacak? Tüm gerçekler açığa mı çıkacak?

Ekranların sevilen dizisi Azize yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Cuma akşamı yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları damga vuruyor. Medya gündemini takip edenler '' Azize yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Bu haftaki yeni bölümde Balkan, Azize yüzünden ters düştüğü ve içten içe erk savaşına girdiği Kartal'ı saf dışı edebilmek için eyleme geçer. Onu, liderliğe taşıyacak kişiyi ortadan kaldırma işini bizzat kendisi yüklenir. Peki Azize 5.bölümde neler oluyor? Son bölümde neler oldu?

AZİZE 5.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Kartal ve Azize, sorunlardan uzaklaştıkları evde keyifli bir akşam geçirirler. Ama Kartal, Azize'yi şaşırtan bir gerçekten bahseder. Adının Azize olmadığını ve sakladığı sırları anlatmasını ister.

Azize, Kartal'ın kendisi hakkında bildiklerini merak ederken, bu bilgilere nasıl ulaştığının şaşkınlığını yaşar. Balkan ise, Azize yüzünden ters düştüğü ve içten içe erk savaşına girdiği Kartal'ı saf dışı edebilmek için eyleme geçer. Onu, liderliğe taşıyacak kişiyi ortadan kaldırma işini bizzat kendisi yüklenir.

AZİZE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Balkan'ın her geçen gün daha iyiye gitmesi ve o gece yaşananları söyleyecek olması Azize'yi tedirgin ediyor. Azize için zor günler yeniden başlıyor.

Azize kardeşinin yaşamasını istiyorsa Alpanlar'ın evinde kalmaya devam etmek ve bilgi sağlamaya devam etmek zorundadır. Balkan'ın gözlerini açması ile birlikte o evde durabilmek Azize için eskisinden daha zor olacaktır.