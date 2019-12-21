Benim Tatlı Yalanım 27.bölüm fragmanı yayında! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor? Suna hamile mi?

Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı izleyicisini ekrana kilitledi. Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde heyecan iyice tavan yapıyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşamki 27.bölümde Nejat ağzını bile açamadan Suna'nın gazabından nasibini almıştır ve son derece şaşkındır. Bu sırada Serkan, her yıl düzenlediği yıl sonu partisini yapabilmek için Nejat'ı sıkıştırmaktadır. Peki Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler oluyor? Son bölümde neler yaşandı? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan detayları…

BENİM TATLI YALANIM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Suna ve Nejat 2 haftadır evli ve çok mutludur. Ancak evlilikleri hiç beklemedikleri bir yerden sınanmak üzeredir. Suna'nın evde yapmak istediği 'küçük' değişikliklerle başlar her şey. Nejat'ın üzerine çalıştığı tasarımları ortadan kaybolunca ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlar. Aslında bu tek taraflı bir gerginliktir. Nejat, Suna'yı suçlamamış olsa da Suna, alınganlık yapar.

Alınganlık, kavgaya, kavga da suçlamaya dönüşür. Nejat ağzını bile açamadan Suna'nın gazabından nasibini almıştır ve son derece şaşkındır. Bu sırada Serkan, her yıl düzenlediği yıl sonu partisini yapabilmek için Nejat'ı sıkıştırmaktadır. Nejat, Suna'nın inadına Serkan'ın teklifini kabul eder. Erkek erkeğe dağ evine gideceklerdir. Suna da paralelinde kızları bir araya toplamıştır ve dağ evinde 'ajanı' olduğu için içi çok rahattır. Fakat dağ evine gelen beklenmeyen misafirler, olayların seyrini değiştirmek üzeredir.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜM ÖZETİ!

Aylin, Nejat'ı geri kazanabilecek mi?

Nejat ve Suna herkesten gizli bir ilişkiyi yaşamaya başlamışlardır. Dağ evinden dönüşte ufak bir kaza geçirirler. Suna'nın bir süre evde dinlenmesi gerekir. Ancak bu durum kurdukları oyun gereği, Aylin'le yakınlaşan Nejat'ı kıskanmasına ve ortalığı karıştırmasına engel olmaz. Nejat, Suna'nın kıskançlık krizleriyle eğlenirken, ona aslında çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.