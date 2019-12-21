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26.bölümü yayılandı! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Azize zor durumda!

’nin sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölümünde Azize’nin zor durumda olması Aslanbey konağında şok etkisi yaratacak. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Hercai 26.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün akşam ekrana gelen olan bölümde Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar. Yeni bölüm fragmanında heyecan dolu sahneler yer alıyor. Her Cuma akşamı izleyicisini ekran başına kilitleyen dizinin 26.bölümünde Reyyan ve Miran’ın tutkulu aşkı damga vuracak. Peki Hercai yeni bölümde neler oluyor? Azize zor durumda! İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:25
Hercai 26.bölümü yayılandı! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Azize zor durumda!

Ekranların vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisini şoke etti. 'nin iddialı yapımının yeni bölüm fragmanı ve son bölümünde heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Özellikle dizinin sıkı takipçileri '' Hercai 26.bölümünde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin dün akşamki bölümünde Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir. Peki Hercai yeni bölümde neler oluyor? Hercai 26.bölümüyle bu akşam ATV'de!

HERCAİ 26.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hercai 26.bölümü bu akşam ATV'de saat 20.00'da başlayacak. Haberimizde, fragmanına ve yeni bölümde yaşanacak tüm detaylara erişebilirsiniz.

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Hercai 26.bölümü yayılandı! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Azize zor durumda!
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