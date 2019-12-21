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filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncu kadrosu

Aksiyon ve dram türünün sevilen yapımlarından bir tanesi olan filmi, bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. 2014 yapımı filmin oyuncu kadrosunda birbirinden tecrübeli ve yetenekli oyuncular bulunuyor. Oyuncuları ve konusu ile dikkat çeken İntikam Dövüşü filminin yönetmen koltuğunda Allan Ungar otururken filmin başrollerini ve Cody Hackman paylaşıyor. Aksiyon dolu sahneleri ile izleyenleri heyecan dolu dakikalar yaşatan İntikam Dövüşü filminin konusu ve oyuncuları…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 12:53
İntikam Dövüşü filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncu kadrosu

İntikam Dövüşü konusu itibarıyla oldukça heyecanla izlenen yapımlar arasında yer alıyor. IMDb'de 5,3 puana sahip olan filmin oyuncu kadrosunda ichael Biehn , Cody Hackman , Anderson Silva , Lyoto Machida , Martin Kove , Nick Bateman , Krzysztof Soszynski , Jess Brown , Daniel Faraldo , Tom Bolton gibi isimler yer alıyor. Dövüş sanatları ustası bir karakterin işlediği suç yüzünden çarptırıldığı toplum hizmeti cezasının ardından süregelen olayların konu edildiği film ile ilgili merak edilenler…

İNTİKAM DÖVÜŞÜ KONUSU

Michael Shaw (Cody Hackman) daha 10 yaşındayken, ailesi gözü önünde katledilir. Yıllar sonra izlemeye gittiği bir turnuvada ailesinin katiliyle karşılaşır. Michael bir sonraki turnuvaya intikam almak için katılmaya karar verir ve çalışmalara başlar. Büyük para ödülünün olduğu turnuvanın kuralı ise sadece tek bir galip ve ölümüne mücadele etmektir.

İNTİKAM DÖVÜŞÜ FİLMİ OYUNCULARI

  • Michael Biehn - Reggie Munroe
  • Cody Hackman - Michael Shaw
  • Krzysztof Soszynski - Dominic Gray
  • Anderson Silva - Anderson
  • Lyoto Machida - Lyoto
  • Jess Brown - Jen
  • Daniel Faraldo - Lou
  • Nick Bateman - Matt Cockburn
  • Tom Bolton - Len Riley
  • Christina Aceto - Waitress (Christina Anne Aceto)

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