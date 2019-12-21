İntikam Dövüşü filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncu kadrosu

İntikam Dövüşü konusu itibarıyla oldukça heyecanla izlenen yapımlar arasında yer alıyor. IMDb'de 5,3 puana sahip olan filmin oyuncu kadrosunda ichael Biehn , Cody Hackman , Anderson Silva , Lyoto Machida , Martin Kove , Nick Bateman , Krzysztof Soszynski , Jess Brown , Daniel Faraldo , Tom Bolton gibi isimler yer alıyor. Dövüş sanatları ustası bir karakterin işlediği suç yüzünden çarptırıldığı toplum hizmeti cezasının ardından süregelen olayların konu edildiği film ile ilgili merak edilenler…
Michael Shaw (Cody Hackman) daha 10 yaşındayken, ailesi gözü önünde katledilir. Yıllar sonra izlemeye gittiği bir turnuvada ailesinin katiliyle karşılaşır. Michael bir sonraki turnuvaya intikam almak için katılmaya karar verir ve çalışmalara başlar. Büyük para ödülünün olduğu turnuvanın kuralı ise sadece tek bir galip ve ölümüne mücadele etmektir.