İntikam Dövüşü filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncu kadrosu

İntikam Dövüşü konusu itibarıyla oldukça heyecanla izlenen yapımlar arasında yer alıyor. IMDb'de 5,3 puana sahip olan filmin oyuncu kadrosunda ichael Biehn , Cody Hackman , Anderson Silva , Lyoto Machida , Martin Kove , Nick Bateman , Krzysztof Soszynski , Jess Brown , Daniel Faraldo , Tom Bolton gibi isimler yer alıyor. Dövüş sanatları ustası bir karakterin işlediği suç yüzünden çarptırıldığı toplum hizmeti cezasının ardından süregelen olayların konu edildiği film ile ilgili merak edilenler…

İNTİKAM DÖVÜŞÜ KONUSU

Michael Shaw (Cody Hackman) daha 10 yaşındayken, ailesi gözü önünde katledilir. Yıllar sonra izlemeye gittiği bir turnuvada ailesinin katiliyle karşılaşır. Michael bir sonraki turnuvaya intikam almak için katılmaya karar verir ve çalışmalara başlar. Büyük para ödülünün olduğu turnuvanın kuralı ise sadece tek bir galip ve ölümüne mücadele etmektir.

İNTİKAM DÖVÜŞÜ FİLMİ OYUNCULARI

Michael Biehn - Reggie Munroe

Cody Hackman - Michael Shaw

Krzysztof Soszynski - Dominic Gray

Anderson Silva - Anderson

Lyoto Machida - Lyoto

Jess Brown - Jen

Daniel Faraldo - Lou

Nick Bateman - Matt Cockburn

Tom Bolton - Len Riley

Christina Aceto - Waitress (Christina Anne Aceto)