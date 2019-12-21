Kuruluş Osman’da sürpriz gelişme! Kuruluş Osman 5. son bölüm sonrasında 6. yeni bölüm fragmanı yayında!

Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan son bölümü ile yine milyonları ekranlara kilitledi. Başarılı oyuncu kadrosu ile yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran dizi de heyecan bir an olsun eksik olmuyor. Osman Gazi'nin hayatını konu edinen Kuruluş Osman'ın kadrosuna bir yeni oyuncu daha katılıyor. Kuruluş Osman 6. yeni bölüm fragmanı da dün akşam yayınlanan 5. son bölüm sonrası yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN'DA SÜRPRİZ GELİŞME!

Kuruluş Osman'ın 6. yeni bölüm fragmanı dün akşam ekranlara geldi. Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer alan ünlü isim gelecek bölümden itibaren Kuruluş Osman'da da oynayacak.

İşte gelecek bölümde yaşanacak sürpriz gelişmeler;