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15.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi 15.bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi yayınlandığı ilk andan itibaren oldukça seviliyor. Kuzey ve Yıldız yeni bölümde barışacaklar mı merak konusu olurken yeni bölümü dizinin hayranları sabırsızlıkla bekliyor. İkili arasındaki soğuk gerilim yeni bölüme damga vururken dizi heyecanla bekleniyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak? İşte fragman ve detayları!

Giriş Tarihi: 21.12.2019 14:16
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Aslıhan Güner, Yıldız Kadıoğlu, İsmail Demirci gibi oyuncuların paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15.bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi heyecan dolu bir bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. Sevilen dizide bu hafta araları iyice bozulan Kuzey ve Yıldız için aileler devreye girecek. Merakla beklenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki; Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kuzey'in güvenini kazanamasa da kızların güvenini kazanmıştır. Kuzey'in kızları –tam kadro- Yıldız'a destek vermektedir. Fakat bu, Kuzey ve Yıldız savaşında, henüz barış sağlandığı anlamına gelmemektedir. Bilakis savaş daha da kızışmıştır. İkili, yaylayı birbirlerine dar etmeye yeminlidir. İki inatçı keçi, yine bir köprünün üstündedir ve o köprü birinden birine fazladır. İkisi de geri adım atmaz, hep bir sonraki hamleyi hesaplarlar. Birbirlerinden kıyasıya öç almak ve birbirlerini pes ettirmek için ellerinden geleni yaparlar.

Yayla ve şehir sakinlerinin nerdeyse tamamı Kuzey- Yıldız savaşında taraf olur, taraf olmayanlar, bertaraf olur. Kuzey, Yıldız'ı en zayıf noktasından vurup onu delirtir. Bu hamleyle deliren Yıldız, Kuzey'i buna bin pişman eder. İkili arasındaki savaş, çığırından çıkma noktasına gelir. Kuzey'in kızları, Sefer, Nahide herkes bu çatışmanın ortasında kalmıştır. Yıldız'ın eli daha güçlüdür çünkü onun cephesi daha kalabalıktır. Fakat bu savaşı, en kalabalık olan taraf değil, en inatçı olan taraf kazanacaktır. Tarafların ardı arkasına gelmeyen hamlelerinin etkisi nasıl olacak, savaşı kim kazanacaktır?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 15.BÖLÜM FRAGMAN

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 15.bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde neler olacak?
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