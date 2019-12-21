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kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında ve nereli?

Son yıllarda sunduğu programlar ve güzelliği ile dikkatleri üzerinde toplayan genç sunucu bu Akşam programına konuk olacak. programının sevilen sunucusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu akşam ekrana gelecek MasterChef programında izleyenleri eğlenceli dakikaların beklediğini müjdeledi. Güzel sunucunun hesabından yaptığı bu paylaşım sonrası Saadet Özsırkıntı kimdir sorusu günün en çok merak edilen soruları arasına girdi. O Ses Türkiye ekibinin tek elle hünerlerini sergilemeye çalışacağı bugünkü program öncesi Saadet Özsırkıntı’nın hayatı, mesleği gibi detaylar da merak ediliyor. İşte ekranların sevilen sunucusu Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevapları…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:19
Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam yayınlanacak programına ekibinin konuk olacağının duyurulmasıyla birlikte kimdir sorusu, henüz MasterChef yeni bölümü ekrana gelmeden günün en çok araştırılan soruları arasına girdi. Öyle ki güzel sunucunun sosyal medya hesabından yaptığı "Biz çok eğlendik! Harika bir masterchefturkiye bölümü bu akşam sizleri bekliyor." açıklamalı paylaşımına çok sayıda yorum yapıldı. O Ses Türkiye ve MasterChef programlarının sıkı takipçileri, bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesi nefeslerini tutmuş durumda yeni bölümün yayınlanacağı saati bekliyor. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı'nın 100 binin üzerinde takipçisi bulunuyor. İşte Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevabı…

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

Survivor'da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye'nin ise sunuculuğunu üstlendi. Saadet Özsırkıntı ayrıca Yetenek Sizsinizde de sunuculuk yaptı. İşte güzel yıldız ile ilgili merak edilenler…

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