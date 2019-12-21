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'te kim elendi? İddialı isim yarışmaya veda etti! Masterchef 72. bölümde elenen yarışmacı kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması ’te 72. bölümde eleme heyecanı yaşandı. Geçmiş bölümlerde eleme potasına giren 3 yarışmacı arasından birisi yarışmaya veda edecek. Öte yandan yarışmanın yeni bölümünde O Ses yarışması jüri üyeleri konuk oluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyecek olanlar yoğun olarak arama motorlarında MasterChef’te kim elendi? şeklinde soruyla arama motorlarındaki yoğun araştırmalarını merakla sürdürüyor. Geçtiğimiz bölümlerde oynanan ödül ve kaptanlık yarışmalarının ardında eleme potasına girecek olan 3 yarışmacı belli olmuştu. Bu yarışmacıların belirlenmesinin ardından seyircilerde MasterChef kim elendi? Sorusu merak uyandırmaya başladı. Peki, MasterChef kim elendi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 10:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 10:01
MasterChef'te kim elendi? İddialı isim yarışmaya veda etti! Masterchef Türkiye 72. bölümde elenen yarışmacı kim oldu?

Televizyon ekranlarının beğenilerek izlenen yarışma programı MasterChef'te, geçtiğimiz bölümlerde ödül oyunu ve kaptanlık oyunlarının oynanmasının ardından eleme potasına 3 yarışmacı için heyecanlı anlar yaşanacak. Öte yandan yarışmada bir ilk gerçekleştirilerek O Ses Türkiye yarışması jüri üyeleri de yarışmaya dahil olarak mutfakta ter dökecek. Öte yandan eleme gecesi nedeniyle potaya giren üç yarışmacı arasından birisi elenerek programa veda edecek. Bu gelişmenin ışığında programın sıkı takipçileri ve ilk kez izleyen vatandaşlar MasterChef kim elendi? Şeklindeki sorularla araştırmalarını sürdürmeye yoğun şekilde devam ediyor. Peki, MasterChef kim elendi? İşte tüm detaylar…

MASTERCHEF KİM ELENDİ? 20 ARALIK MASTERCHEF 72. BÖLÜMDE ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU MU?

MasterChef 72. yeni bölümünde hangi yarışmacının elendiğine ve diğer tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

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