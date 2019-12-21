Moskova’nın Şifresi: Temel filmi konusu kimdir, oyuncuları kimlerdir? Moskova’nın Şifresi: Temel filmi nerede çekildi?

Moskova'nın Şifresi: Temel filmi için geri sayım başladı. Temel'in hikayesinin eğlenceli bir dille anlatıldığı film vizyona girdiğinde oldukça beğenilmişti. İlk film olan Sümela Manastırı'ndaki şifreyi çözen Temel hazineye ulaşmış ve aşık olduğu kadına kavuşmuştu. Şimdi ise serinin ikinci filmi olan Moskova'nın Şifresi: Temel filmi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu bağlamda; Moskova'nın Şifresi: Temel filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ KONUSU

Temel, ilk film olan Sümela Manastırı'ndaki şifreyi çözerek hazineye ulaşmış ve aşık olduğu kadına kavuşmuştur; ya da kendisi bu şekilde sanmaktadır. Aslında Rus mafyası Korkunç İvan'ın adamları yanlışlıkla Türk mafyasıyla çatışmış ve karşılıklı olarak birbirlerini öldürmüşlerdir. O esnada Temel çukurdaki altınları Sümela'nın hazinesi sanarak alır. Ne var ki altınları çalınan hem de adamları öldürülen Rus mafya lideri sinirden küplere binmiştir. En zalim adamlarından olan Abromoviç'i, Temel'i öldürmesi için Trabzon'a yollar. Saftirik Temel bir şekilde kaçış yolu hulur ama adamların peşini bırakmadığını anladığında Abromoviç'in peşinden dostu Turgay ile birlikte Moskova'nun yolunu tutar!

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ OYUNCULARI

Sümela'nın Şifresi-Temel'in devamı olarak tasarlanan Moskova'nın Şifresi: Temel filminin başrollerini ilk filmde olduğu gibi Alper Kul ve Aslıhan Güner paylaşıyor. Kadroda Salih Kalyon, Ruhi Sarı ve Çetin Altay ikiliye destek olan isimler arasında yer alıyor. Çekimlerinin ilk etabı Rusya'da yapılan film Moskova'dan Trabzon'a uzanan ve bolca güldürü vaad eden bir yanlışlıklar komedyası. Yapımın yönetmenliğini ilk filmde olduğu gibi Adem Kılıç üstlenirken, senaryo yine Yılmaz Okumuş'a emanet.

MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Moskova'nın Şifresi: Temel filminin bir kısmı Trabzon'da çekildi. Filmin bir bölümü ise Rusya Moskova'da çekildi.