Geçtiğimiz aylarda çekimlerine başlanan ve geçtiğimiz hafta Pazartesi günü ilk bölümü ile ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisi merak edildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu dizi severlerin gönlünde yer alan dizi hem yurt içinde hem yurt dışında çekiliyor. Farklı mekanlar ile görüntüler sunan, izleyicide heyecan uyandıran dizi Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte Sefirin kızı dizisinin çekildiği yerler!

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye dışında da çekimleri yapılan dizinin ilk bölümü Montenegro olarak bilinen Karadağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje'nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.

Sefirin Kızı dizisinin geride kalan bölümleri için çekimler ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşecek.