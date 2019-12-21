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nerede çekiliyor? İşte dizisinin çekildiği yerler!

ekranlarına başlayan dizi “ nerede çekiliyor?” sorusunun yanıtı merak edildi. ve ’in başrollerini paylaştığı dizi destansı bir aşk hikayesini ele alıyor. Dizinin ilk bölümünün yayınlanması ile birlikte yeni bölümü heyecan içerisinde bekleyen dizinin hayranları araştırma yapmaya başladı. Özellikle çekildiği mekanı merak edenler arama motorlarında “ nerede çekiliyor?” sorusuna yanıt arıyorlar. Peki; ? İşte bilgiler!

Giriş Tarihi: 21.12.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 09:51
Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler!

Geçtiğimiz aylarda çekimlerine başlanan ve geçtiğimiz hafta Pazartesi günü ilk bölümü ile ekranlara gelen Sefirin Kızı dizisi merak edildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu dizi severlerin gönlünde yer alan dizi hem yurt içinde hem yurt dışında çekiliyor. Farklı mekanlar ile görüntüler sunan, izleyicide heyecan uyandıran dizi Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte Sefirin kızı dizisinin çekildiği yerler!

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı'nın çekimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor. Türkiye dışında da çekimleri yapılan dizinin ilk bölümü Montenegro olarak bilinen Karadağ Cumhuriyeti'nde gerçekleşti.

Sonbahar yağmurlarına denk gelen çekimler, turistlerin akınına uğrayan Kotor, Budva, Petrovic ve Cetinje'nin ünlü meydan ve sokaklarında gerçekleştirildi.

Sefirin Kızı dizisinin geride kalan bölümleri için çekimler ise Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşecek.

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Sefirin Kızı nerede çekiliyor? İşte Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler!
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